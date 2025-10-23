ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 30 дни възстановиха електрозахранването на Запорожката АЕЦ, завзета от Русия

АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

Инженери са поправили повредената високоволтова линия и са възстановили външното електроснабдяване на контролираната от Русия Запорожка АЕЦ в Украйна, съобщи днес назначеното от Москва ръководство на централата, цитирано от Ройтерс и БТА.

Най-голямата атомна електроцентрала в Европа, с шест реактора, беше превзета от руските войски през първите седмици след пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. В момента тя не произвежда електроенергия, но се нуждае от външно електроснабдяване, за да остане горивото в реакторите охладено и да не се стигне до разтопяване.

До днес централата беше без електроснабдяване в продължение на 30 дни, разчитайки на резервни дизелови генератори, отбелязва Ройтерс.

АЕЦ "Запорожие" СНИМКА: МААЕ

