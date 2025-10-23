ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ван Дайк подписа с "Хебър"

Медведев: САЩ са наш враг, Тръмп е на бойната пътека към Москва

Дмитрий Медведев Снимка: СНИМКА: Туитър/ Russieninfos

Решенията на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да отмени срещата на върха в Будапеща и да наложи санкции на руски петролни компании показват, че Вашингтон е "на бойната пътека" към Москва, заяви днес бившият руски президент. Това предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

"САЩ са наш враг, а техният словоохотлив "миротворец" вече е напълно на бойната пътека към Русия", написа в "Телеграм" Медведев, визирайки Тръмп.

"Взетите решения са акт на война срещу Русия. И сега Тръмп напълно се е приравнил с лудата Европа", коментира Медведев.

Путин, върховен лидер от последния ден на 1999 г., остава крайната инстанция по отношение на руската политика, въпреки че Медведев, който е ястреб и многократно е провокирал Тръмп в социалните медии, дава представа за твърдата линия на мислене в елита, отбелязва Ройтерс.

През август Тръмп заяви, че е наредил на две американски ядрени подводници да се приближат до Русия в отговор на "силно провокативни" коментари на Медведев за риска от война, припомня агенцията.

Дмитрий Медведев

