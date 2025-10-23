Вижте как слоновете в зоопарка на Орегон се готвят за Хелоуин (Видео)

Слоновете в зоопарка на Орегон се подготвят за Хелоуин. Пазачите им поднесоха огромни тикви, с които животните си играеха, стъпвайки ги. 8-годишната слоница Тула Ту обаче се затрудни със задачата. Причината - наложи се тя да избере подходяща по размер за нея тиква, тъй като някои от вкусните плодове се оказаха по-тежки от самата нея.

Играта има благоприятно въздействие върху здравето на слоновете. Тя стимулира психическото и физическото им здраве, твърдят експерти Освен това тиквите са и полезна за животните закуска. Традицията е започнала през 1999 година, когато местен фермер дарил на зоопарка тиква, тежаща 375 килограма, пише Синоптик.