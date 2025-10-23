ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Вълчев откри обновени общежития за 1200 б...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21563234 www.24chasa.bg

Вижте как слоновете в зоопарка на Орегон се готвят за Хелоуин (Видео)

1760
КАДЪР: Фейсбук/Oregon Zoo

 Слоновете в зоопарка на Орегон се подготвят за Хелоуин. Пазачите им поднесоха огромни тикви, с които животните си играеха, стъпвайки ги. 8-годишната слоница Тула Ту обаче се затрудни със задачата. Причината - наложи се тя да избере подходяща по размер за нея тиква, тъй като някои от вкусните плодове се оказаха по-тежки от самата нея.

Играта има благоприятно въздействие върху здравето на слоновете. Тя стимулира психическото и физическото им здраве, твърдят експерти Освен това тиквите са и полезна за животните закуска. Традицията е започнала през 1999 година, когато местен фермер дарил на зоопарка тиква, тежаща 375 килограма, пише Синоптик. 

КАДЪР: Фейсбук/Oregon Zoo

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса