КМГ: Четвъртият пленум на ЦК на ККП очерта задачите за 15-ата петилетка

КМГ

1332
Снимка: Китайска медийна група

От 20 до 23 октомври в Пекин се проведе Четвъртият пленум на 20-ия Централен комитет на Китайската комунистическа партия.

На него беше дадена висока оценка на постижения в развитието на Китай през периода на 14-ата петилетка (2021-2025), и бе обсъдено и одобрено „Предложение на ЦК на ККП за изготвяне на 15-ия план за национално икономическо и социално развитие", в което се очертават ръководните принципи и основните цели, които трябва да бъдат следвани при изготвянето на плана.

На пленума бе подчертано, че периодът на 15-ата петилетка е бил решаващ етап за реализирането в общи линии на социалистическата модернизация на Китай и бе изтъкнато, че е необходимо идеите на Си Дзинпин за социализма с китайска специфика в новата епоха да бъдат прилагани в пълнота и да се продължи по пътя на модернизацията в китайски стил към великото национално възраждане, пише КМГ. 

Очертани бяха множество ключови задачи – изграждане на модерна индустриална система, засилване на самодостатъчността и укрепването на науката и технологиите, създаване на нова структура за развитие, задълбочаване на реформите и отварянето, насърчаване на съживяването на селските райони, координирано регионално развитие, по-нататъшно утвърждаване на социалистическата култура, гарантиране и подобряване на благосъстоянието на хората, изграждане на красив Китай, опазване на националната сигурност и напредък в модернизацията на националната отбрана и въоръжените сили.

Пленумът призова цялата партия, въоръжените сили и народа в страната да се обединят около ЦК на ККП, начело със Си Дзинпин, и да се стремят заедно към постигането на целите за 15-ата петилетка, откривайки нови перспективи за модернизирането на Китай.

СНИМКА: Pixabay

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

