Министър Вълчев откри обновени общежития за 1200 б...

Зеленски призова ЕС за бързо решение за замразените руски авоари

Украинският президент Володимир Зеленски

Президентът на Украйна Володимир Зеленски настоя днес лидерите на ЕС да се споразумеят колкото е възможно по-бързо по плана за използване на замразените руски авоари в полза на Украйна, предадоха Ройтерс и БТА.

Предложеният механизъм за използване на блокираните руски активи е напълно законен и справедлив, написа в социалната платформа "Екс" Зеленски, който е в Брюксел за заседанието на Европейския съвет.

Той допълни, че Украйна би използвала значителна част от тези авоари за закупуване на оръжие от европейските си партньори.

