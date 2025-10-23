Чарлз III стана първият британски монарх, който се моли с папата от 500 г. насам (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Днес крал Чарлз III стана първият британски монарх от 500 години насам, който се моли публично с папа. Това се случи по време на историческата му държавна визита в Светия престол.

Последният подобен случай е преди Реформацията през 1534 г., когато крал Хенри VIII обявява себе си за глава на Англиканската църква и скъсва връзките с папската власт и Римокатолическата църква.

Негово Величество, придружен от съпругата си кралица Камила, беше представен на папа Лъв XIV в библиотеката на Апостолическия дворец – традиционното място за такива срещи. СНИМКА: Ройтерс

След това, с три кратки думи, папата сложи край на почти половин хилядолетие разделение между Римокатолическата църква и Англиканската църква в Сикстинската капела.

"Нека се молим", каза той, докато кралят стоеше от лявата му страна. СНИМКА: Ройтерс

Кралят и кралицата пристигнаха по-рано на церемониалния вход на двореца в двора Сан Дамасо, след като преминаха през емблематичния площад Свети Петър.

Двойката беше посрещната от регента на префектурата на папското домакинство, преподобния монсеньор Леонардо Сапиенца. Камила носеше черна копринена рокля от Фиона Клеър, мантиля от Филип Треаси и брошка във формата на кръст, която преди това е принадлежала на покойната кралица Елизабет II. Кралица Камила СНИМКА: Ройтерс

Според традицията папа Лъв чакаше вътре в двореца, за да посрещне посетителите си, пише "Дейли мейл". СНИМКА: Ройтерс

В кадри, публикувани от Vatican Media, се вижда как кралят и кралицата слизат от колата си, а Камила казва: „Радвам се, че сме тук." СНИМКА: Ройтерс

След като преминаха през Апостолическия дворец, те бяха посрещнати от папата, който им каза: „Добро утро, добре дошли." СНИМКА: Ройтерс

Кралят отговори: „Ваше Светейшество, за мен е голямо удоволствие да се запознаем, ако мога да кажа така. Много сте любезен, че ни посрещате".

„Камерите са постоянна опасност", каза Чарлз III, докато позираза официалните снимки.