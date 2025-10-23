Аден осъди саботажа на йеменските хути срещу служители на ООН

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Йемен осъжда саботажа на хутите срещу служителите на ООН и хуманитарните организации в страната, предадоха йеменската новинарска агенция САБА и БТА.

В правителствено изявление се подчертава, че хутите са отправили лъжливи обвинения с цел да оправдаят собствените си престъпления.

Правителството категорично осъжда продължаващото незаконно задържане на служители на ООН и хуманитарни организации от хутите и изразява пълната си подкрепа към всички, които с отдаденост и почтеност изпълняват дълга си към народа на Йемен.

Правителството изразява признателност към усилията на служителите на ООН и хуманитарните организации, които доставят помощ и облекчават страданията на населението в районите, които са под контрола на хутите.

Йеменското правителство подчертава, че държи хутите изцяло отговорни за липсата на сигурност на служителите на международните и хуманитарни организации в Йемен. То предупреждава, че ако тези нарушения продължат, те ще са пряка заплаха за хуманитарната дейност в страната и ще подкопаят международните усилия за смекчаване на тежката хуманитарна криза, причинена от самите хути.