Изборите за кмет на Букурещ ще са на 7 декември

Букурещ ще избира кмет на 7 декември, предаде агенция Аджерпрес. Постът остана вакантен, след като предишният градоначалник на румънската столица Никушор Дан спечели изборите за президент на Румъния през месец май т.г., припомня БТА

Правителството прие на заседание днес решение за организиране на частични местни избори за генерален кмет на Букурещ и за председател на Окръжния съвет на Бузъу.

Частичните местни избори ще се състоят на 7 декември, а предизборната кампания ще започне на 2 ноември, уточни говорителят на правителството Йоана Доджою на пресконференция в двореца Виктория.

Избори за кмет ще се произведат на 7 декември в още 12 по-малки населени места, информира още Аджерпрес.

След избирането на Никушор Дан за президент на Румъния временно кмет на румънската столица стана Стелиан Буждувяну.