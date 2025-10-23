ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки мигранти бяха открити на ветроходна лодка ...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21564549 www.24chasa.bg

Израелският външният министър: Решени да работим за успеха на плана на Тръмп за Газа

1484
Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

Израел е решен да работи за успеха на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа, каза днес външният министър Гидеон Саар и добави, че групировките "Хамас" и "Ислямски джихад" трябва да сложат оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Саар заяви още, че гласуването в Кнесета за анексиране на Западния бряг е било "на предварително четене" и няма да продължи без подкрепата на правителството. Според външния министър правителството не предвижда гласуване по този въпрос на този етап, тъй като израелските власти предприемат огромни усилия, за да се гарантира успехът на мирния план за Газа.

Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса