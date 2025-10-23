Израелският външният министър: Решени да работим за успеха на плана на Тръмп за Газа

Израел е решен да работи за успеха на плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за ивицата Газа, каза днес външният министър Гидеон Саар и добави, че групировките "Хамас" и "Ислямски джихад" трябва да сложат оръжие, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Саар заяви още, че гласуването в Кнесета за анексиране на Западния бряг е било "на предварително четене" и няма да продължи без подкрепата на правителството. Според външния министър правителството не предвижда гласуване по този въпрос на този етап, тъй като израелските власти предприемат огромни усилия, за да се гарантира успехът на мирния план за Газа.