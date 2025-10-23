ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки мигранти бяха открити на ветроходна лодка ...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21564652 www.24chasa.bg

12 са загинали при експлозия на фабрика за боеприпаси в Русия (Видео)

2488
Челябински. Кадър: Россия 1

12 души са загинали при експлозия на фабрика за боеприпаси в Челябинск, Русия.

В социалните мрежи се появиха няколко клипа, показващи експлозия и пожар във фабрика за боеприпаси в руския град Копейск, на около 1600 км от украинската граница, съобщава BBC.

Руската държавна информационна агенция „Известия" съобщи за две експлозии в „предприятие" в града снощи и за 12 загинали души. Причината за експлозията все още не е потвърдена.

Кадрите показват, че експлозиите са станали в завода за боеприпаси, който се намира близо до град Челябинск в Уралския регион.

Въпросният клип е заснет от движещ се автомобил, преминаващ покрай военния обект. 

Кадрите са маркирани с времеви код, според който са записани в 23:44 местно време (19:44 BST), което съвпада доста близо с първоначалните съобщения за експлозията.

Челябински. Кадър: Россия 1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса