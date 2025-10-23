12 са загинали при експлозия на фабрика за боеприпаси в Русия (Видео)

12 души са загинали при експлозия на фабрика за боеприпаси в Челябинск, Русия.
В социалните мрежи се появиха няколко клипа, показващи експлозия и пожар във фабрика за боеприпаси в руския град Копейск, на около 1600 км от украинската граница, съобщава BBC.
Руската държавна информационна агенция „Известия" съобщи за две експлозии в „предприятие" в града снощи и за 12 загинали души. Причината за експлозията все още не е потвърдена.
Кадрите показват, че експлозиите са станали в завода за боеприпаси, който се намира близо до град Челябинск в Уралския регион.
Въпросният клип е заснет от движещ се автомобил, преминаващ покрай военния обект.
Кадрите са маркирани с времеви код, според който са записани в 23:44 местно време (19:44 BST), което съвпада доста близо с първоначалните съобщения за експлозията.
Explosion reported at Plastmass military plant in Kopeysk, Chelyabinsk Oblast, Russia— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 22, 2025
The regional governor confirmed the explosion "at one of Kopeysk's enterprises," while, after the explosion, a drone threat alert was announced.
📹Supernova+ pic.twitter.com/TkUTuZhzrg