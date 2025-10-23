ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джей Ди Ванс: Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел

Джей Ди Ванс СНИМКА: Ройтерс

"Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел", заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс след предварително гласуване в израелския парламент на два законопроекта, целящи разпростиране на израелския суверенитет над Западния бряг, предаде Франс прес.

"Ако това бе политически ход, то бе много глупав политически ход и аз лично го приемам като обида", реагира Ванс.

"Политиката на правителството на (американския президент Доналд) Тръмп е, че Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел, това ще продължи да бъде нашата политика", заяви днес американският вицепрезидент в края на посещението си в Израел.

Той каза пред журналисти в Тел Авив, че е "настроен оптимистично" за примирието в ивицата Газа след преговорите си с израелския премиер Бенямин Нетаняху, пише БТА. 

