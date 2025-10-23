ЕС санкционира руски университетски преподавател, учил как да се заобикалят евросанкциите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейският съюз (ЕС) наложи днес забрана за пътуване и замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на ректора на елитен университет в Москва, който по-рано тази година е стартирал магистърска програма за това как да се заобикалят европейските санкции, предаде Ройтерс, цитирайки публикация в Официалния вестник на ЕС.

Мерките срещу Никита Анисимов, ректора на Националния изследователски университет "Висша школа по икономика", са част от по-всеобхватния, 19-и пакет санкции срещу Москва заради инвазията в Украйна, пише БТА.