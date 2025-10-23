ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Десетки мигранти бяха открити на ветроходна лодка ...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21564820 www.24chasa.bg

ЕС санкционира руски университетски преподавател, учил как да се заобикалят евросанкциите

1780
СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз (ЕС) наложи днес забрана за пътуване и замрази евентуалните активи под своя юрисдикция на ректора на елитен университет в Москва, който по-рано тази година е стартирал магистърска програма за това как да се заобикалят европейските санкции, предаде Ройтерс, цитирайки публикация в Официалния вестник на ЕС. 

Мерките срещу Никита Анисимов, ректора на Националния изследователски университет "Висша школа по икономика", са част от по-всеобхватния, 19-и пакет санкции срещу Москва заради инвазията в Украйна, пише БТА. 

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса