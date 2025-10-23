Орбан: Само в Унгария може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Унгария е единствената страна, в която може да бъде сключено мирно споразумение за войната в Украйна, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в реч по повод годишнината от антисъветското въстание в Унгария през 1956 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща бе отложена.

Орбан каза още, че Украйна "отдавна вече не е суверенна държава" и че не иска да вижда Украйна в Европейския съюз.

Вместо това унгарският лидер предлага ЕС да установи специални отношения с Украйна.