Бизнесът ще плаща утре с 13 на сто по-евтин ток

Орбан: Само в Унгария може да бъде сключено мирно споразумение за Украйна

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Унгария е единствената страна, в която може да бъде сключено мирно споразумение за войната в Украйна, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в реч по повод годишнината от антисъветското въстание в Унгария през 1956 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Планираната среща между американския президент Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща бе отложена.

Орбан каза още, че Украйна "отдавна вече не е суверенна държава" и че не иска да вижда Украйна в Европейския съюз.

Вместо това унгарският лидер предлага ЕС да установи специални отношения с Украйна.

