В Колизея отвориха за пръв път тайния коридор на Комод

След 2000 г. Амфитеатърът на Флавиите разкрива подземния път на императора-гладиатор

След почти две хилядолетия мълчание под древнaта арена на Колизея се отваря врата, която някога е била достъпна само за най-великите на Римската империя. От 27 октомври посетителите на Археологическия парк на Колизея ще могат за първи път да преминат през загадъчния „Проход на Комод" - 55-метров тунел, в който легендите и историята се преплитат като сенки по древен мрамор.

„24 часа" ви го показва как изглежда на фона на Колизея, който нощем е достъпен само за ексклузивни визити.

Коридорът бил мястото, където император Комод, син на философа Марк Аврелий (но далеч от неговата мъдрост), можел да се промъкне незабелязано към своя трон над арената, за да наблюдава гладиаторските битки или дори да участва в тях лично. Защото Комод не бил просто владетел - той искал да бъде бог, герой и гладиатор едновременно.

„Проходът на Комод" е сводест подземен коридор, изсечен между края на I и началото на II век сл. Хр. директно в основите на Амфитеатъра на Флавиите. Той свързвал императорската ложа (pulvinar) с външната част на Колизея. Става въпрос за невидим маршрут, по който владетелят можел да се появява пред народа като божество, идващо от недрата на земята. Първоначално облицован с мраморни плочи, по-късно коридорът бил украсен с пейзажни стенописи и релефи с митологични сцени -Дионис, Ариадна и богове на изобилието. В нишите до входа били изобразени сцени от лов на диви животни, акробати и битки с мечки. Те били своеобразен пролог към кървавите спектакли, които очаквали императора на арената.

След десетилетия на изследвания през октомври 2024 г. започна мащабен реставрационен проект, който приключи едва преди месец. Археолози и реставратори възстановиха не само структурата на тунела, но и неговото императорско величие. Стените са укрепени и почистени от вековната влага, фрагменти от стенописи са реставрирани, поставена е специална осветителна система, която пресъздава отблясъците на маслени лампи от античността, изградена е модерна пътека, позволяваща на посетителите да се движат безопасно през подземието. По този начин сега всеки ще може да върви по стъпките на императора и да почувства трепета на онзи момент преди той да излезе под овациите на тълпата

Комод (161-192 г.) е една от най-противоречивите фигури в историята на Рим. Син на мъдреца Марк Аврелий, той отхвърлил философията на стоицизма и предпочел славата на арената. Известен е с това, че лично се сражавал с гладиатори и животни - убил хипопотами, слонове и дори щрауси, за да докаже, че е въплъщение на Херкулес.

Парадоксално е, че именно тунелът, създаден да го пази от опасности, носи днес неговото име. Според преданията тук се е опитал да избяга от заговорниците, които по-късно го убили - отровен от любовницата си и удушен от собствения си треньор по борба. Днес „Проходът на Комод" е не само свидетелство за имперска суета, а и пример за това как древното и модерното могат да съжителстват. Благодарение на интерактивни прожекции и тактилни карти дори посетители с увреждания могат да „усетят" античните орнаменти, а дигиталните реконструкции показват как изглеждал тунелът преди 1900 години.

Достъпът е ограничен -само осем души наведнъж, за да се запази интимната атмосфера на мястото, където историята шепне в камъка.