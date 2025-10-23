Оцелелият от Холокоста филантроп и защитник на правата на човека Джордж Сорос получи Европейската награда за граждански права на синтите и ромите в Берлин, Германия. Наградата, която е едно от най-престижните признания за принос към ромската общност, беше получена от сина му Александър Сорос на церемония, водена от бившия германски канцлер Ангела Меркел.

Ромската общност – която се оценява на размерите на средно голяма европейска държава с около 12 милиона население – е една от най-недоволните, маргинализирани и стигматизирани общности в Европа, включително в Германия, където мнозина все още са изправени пред системно изключване, бедност и расово мотивирано насилие, като се съобщава, че расизмът срещу общността е във възход.

На целия континент ромите продължават да изпитват широко разпространена дискриминация в жилищното настаняване, заетостта, образованието и полицейската дейност, което прави устойчивото, основано на правата, ангажиране от съществено значение.

В продължение на четири десетилетия Сорос подкрепя организации, ръководени от роми, в цяла Европа, като помага за борба с дискриминацията, разширяване на достъпа до образование и правосъдие, укрепване на ранното детско развитие и здравеопазване и засилване на гласовете на ромите в обществения живот.

Съвсем наскоро Фондът за икономическо развитие на Сорос (SEDF), звеното за инвестиции с въздействие на фондациите „Отворено общество", обяви окуражаващи ранни резултати от инвестициите си в предоставяне на заеми за ромски предприемачи – дълго време изключени от формалната икономика на Европа – показващи, че те в действителност се представят наравно с неромските кредитополучатели, когато им се предостави равен достъп до финансиране, оспорвайки установените предположения за риска и надеждността. Чрез тази инициатива до момента са отпуснати близо 1000 заема със среден размер от 7000 евро. До 2026 г. се очаква портфолиото от заеми на REDI да се разшири до 15 милиона евро в шест европейски държави, включително Северна Македония, Косово, Румъния, Албания, Черна гора и Словакия, в сравнение с първоначалните 5 милиона евро.