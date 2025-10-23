Десетки мигранти бяха открити на ветроходна лодка край Западна Гърция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Над 60 мигранти бяха установени на ветроходен плавателен съд в открито море край остров Закинтос, Западна Гърция, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

Мигрантите са били открити от круизен кораб под флага на Бахамските острови на 62 морски мили западно от острова.

На борда на ветроходния съд е имало общо 63 души, чиято националност не се уточнява в информацията.

Под ръководството на гръцкия Единен център за координация при издирване и спасяване мигрантите се превозват към пристанището Каламата на полуостров Пелопонес, пише БТА.

Миграционният маршрут край Пелопонес и Йонийските острови беше много активен в миналото, но напоследък повечето мигранти, които установяват гръцките власти, се откриват южно от остров Крит.