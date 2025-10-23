Германски войник бе прострелян от полицията по време на военно учение в Бавария

Германски войник бе прострелян от полицията по време на мащабно военно учение, което ще продължи въпреки инцидента, предаде ДПА, като се позова на изявление на Бундесвера.

Полицията каза, че жител на баварския град Ердинг, североизточно от Мюнхен, е подал вчера сигнал за подозрителен мъж, който е бил облечен в камуфлажна униформа и е носел огнестрелно оръжие. На сигнала са се отзовали около десет полицаи. По-късно се е оказало, че въоръженият мъж е служител на германските въоръжени сили и е бил на мястото в рамките на военно учение.

Простреляният военнослужещ е бил откаран в болница с леки наранявания и вече е изписан, пише БТА.

Баварската полиция заяви, че инцидентът вероятно се дължи на "нарушена комуникация". "Не знаехме, че в този момент на това място се провежда военно учение", каза за ДПА говорител местните сили на реда.

На сайта на германските въоръжени сили се посочва, че причините за стрелбата "в момента се разследват от отговорните власти и Бундесверът оказва тясно сътрудничество".

Германската армия обяви днес, че учението "Маршалска сила" продължава. Около 500 военнослужещи, заедно с около 300 цивилни, отработват бойни действия зад фронтова линия. Особеното при това учение е, че то не се провежда на оградени военни полигони, а на публични места – на пътища, терени на частни предприятия и в населени места.