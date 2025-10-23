Израел: Законопроектите за анексиране на Западния бряг са умишлена провокация на опозицията

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху осъди днес предварителното одобрение от парламента на два законопроекта за анексиране на Западния бряг, което съвпадна с посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Гласуването в Кнесета за анексията беше умишлена политическа провокация от страна на опозицията, целяща да посее раздор по време на посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Израел", се казва в изявлението.
По-рано днес Ванс каза, че тази инициатива е "обида" и "глупав политически ход".