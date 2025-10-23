ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израел: Законопроектите за анексиране на Западния бряг са умишлена провокация на опозицията

Израел СНИМКА: Pixabay

Канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху осъди днес предварителното одобрение от парламента на два законопроекта за анексиране на Западния бряг, което съвпадна с посещението на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс в Израел, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Гласуването в Кнесета за анексията беше умишлена политическа провокация от страна на опозицията, целяща да посее раздор по време на посещението на вицепрезидента Джей Ди Ванс в Израел", се казва в изявлението.

По-рано днес Ванс каза, че тази инициатива е "обида" и "глупав политически ход".

Израел СНИМКА: Pixabay

