Гърците се чувстват по-бедни от българите - у нас са 37%, при тях - 67% (Графика)

Над 1/3, или 37,4% от българите определят себе си като бедни. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2024 г. Така страната ни се нарежда на второ място в Европейския съюз по този показател.

Първенец в негативната класация обаче е Гърция - внушителните 66,8% от гърците са се определили като бедни, което е 2/3 от населението. На трето място и зад нас се нареждат словаците - 28,7%.

Средно 17,4% от населението на ЕС се смята за бедно - спад спрямо 19,1% през 2023 г. отчита Евростат. Най-ниски стойности са отчетени в Нидерландия и Германия (по 7,3%) и Люксембург (8,5%).

Най-висок е процентът на субективно бедни в ЕС през 2024 г. сред хората под 18 години – 20,6%. Във възрастовата група 18-64 години 17,3% се определят за бедни, а сред по-възрастните (65 години и нагоре) този дял е 14,9%.