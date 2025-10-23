Папа Лъв XIV: Лошото отношение към мигранти е тежко престъпление

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Папа Лъв XIV заклейми лошото отношение към мигранти като "тежко престъпление" и продължи да отправя послания за прием на мигранти, седмици след като критикува политиката на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

Папата не спомена конкретно Доналд Тръмп или САЩ по време на среща във Ватикана с международни граждански организации, но заяви, че правителствата имат "морално задължение да предоставят убежище" на мигрантите в нужда.

"С малтретирането на уязвими мигранти ние не сме свидетели на легитимното упражняване на националния суверенитет, а на тежки престъпления, извършени или толерирани от държавата", заяви Светият отец. "Все по-нехуманни мерки биват приемани - дори се прославят политически - които третират тези "нежелани" хора като боклук, а не като човешки същества", подчерта той.

Лъв Четиринадесети, избран през май да наследи покойния папа Франциск, засилва неодобрението към отношението на администрацията на Тръмп към мигрантите, което предизвиква остра реакция от страна на някои видни консервативни католици.

В първия си важен документ, публикуван на 9 октомври, той призова света да помогне да мигрантите и цитира една от най-силните критики на папа Франциск към Тръмп, припомня БТА.

През септември папа Лъв Четиринадесети критикува "нечовешкото" отношение към мигрантите в САЩ и постави под въпрос дали политиката на Тръмп е в съответствие с вярванията на Католическата църква за човешкия живот.