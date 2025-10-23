Сърбия разработва нови маршрути за газ с помощта на ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сърбия разработва нови маршрути и източници на газ с помощта на ЕС, съобщи министърът на на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович, предава националната сръбска телевизия РТС

Ханданович е разговоряла днес с ръководителя на делегацията и посланик на ЕС в Сърбия Андреас фон Бекерат за сигурността на енергийните доставки и инвестициите в енергийна инфраструктура.

"Става дума за газови междусистемни връзки с Румъния и Северна Македония, с намерението да ги завършим до 2027 г. и да заработят още през 2028 г.", каза Ханданович пред РТС.

Тя добави, че съществуват предизвикателства с финансирането на газовата инфраструктура, които трябва да бъдат преодолени.

Сръбският министър на енергетиката припомни, че предпроектното проучване за газовия интерконектор Сърбия-Северна Македония е завършено и че разработването на проектната и техническа документация е в заключителна фаза.

„Чрез газовата връзка Сърбия-България успешно се снабдяваме с природен газ от Азербайджан, откъдето получаваме сигурни количества газ. Разширяваме и подземното си хранилище за газ, като същевременно използваме и складови съоръжения в Унгария, за да гарантираме сигурността на доставките и резервите в случай на прекъсвания", каза още Ханданович, цитиран от БТА.

Ръководителят на делегацията и посланик на Европейския съюз в Сърбия Андреас фон Бекерат посочи, че енергетиката е важна област на сътрудничество между ЕС и Сърбия и подчерта, че ЕС е готов да окаже подкрепа на Сърбия в подготовката и изграждането на алтернативни маршрути за доставка на енергийни източници, предава РТС.