Бивш съпруг застреля жена си пред университет

Два руски самолета навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО изпрати изтребители

Изтребител Су-30 СНИМКА: Wikimedia Commons/ @Fepaba

Два руски военни самолета навлязоха във въздушното пространство на Литва, която е членка на НАТО. 

Те са престояли над въздушното пространство на прибалтийската страна около 18 секунди, съобщиха литовските военни, предаде Ройтерс.

Двата руски самолета - изтребител Су-30 и самолет-цистерна Ил-78, изглежда са извършвали тренировъчна мисия за презареждане, когато около 18:00 ч. литовско време (и българско) са нарушили границата на Литва, навлизайки откъм посока на Калининград, балтийския ексклав на Русия, съобщиха военните.

В отговор на това испански изтребители "Юрофайтър Тайфун" от въздушните сили за наблюдение на НАТО в района на Балтийско море са излетели бързо и продължават да патрулират района, допълниха литовските военни, цитира БТА.

