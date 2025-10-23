Тръмп и Си Цзинпин си уредиха среща в Южна Корея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп ще се срещне другата седмица с китайския президент Си Цзинпин в Южна Корея, съобщи Белият дом.

Тръмп има уговорка с китайския лидер Си Цзинпин за среща в рамките на посещението си в Азия, съобщи пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит, предаде Ройтерс.

Левит каза, че утре вечер Тръмп ще отлети за Малайзия за срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН), а след това ще посети и Южна Корея за разговорите в рамките на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), където идния четвъртък ще се срещне с китайския президент Си Цзинпин, съобщи БТА.