Стармър призовава съюзниците на Киев да увеличат доставките на оръжия с голям обсег

Британският премиер Киър Стармър възнамерява да призове днес страните от „ Коалицията на желаещите", която подкрепя Украйна, да „увеличат доставките на оръжия с голям обсег" за Киев.

Днес коалицията се събира в Лондон и на срещата ще участва и украинският президент Володимир Зеленски, съобщават световните агенции, цитирани от БТА.

В британската столица се очакват също да пристигнат датската министър-председателка Мете Фредериксен, нейният нидерландски колега Дик Схоф и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, според съобщение на канцеларията на Стармър. Двадесет други лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон, ще участват в дискусиите по видеоконферентна връзка, добавя „Даунинг Стрийт"

Тази коалиция обединява 26 страни, предимно европейски, и се ръководи съвместно от Стармър и Макрон.

„Премиерът ще призове лидерите да поставят Украйна във възможно най-силна позиция с наближаването на зимата", обясниха от кабинета на Стармър.

Освен засилването на санкциите върху руския петрол, той ще призове партньорите си да завършат работата по използването на руските активи за отпускане на средства за финансиране на украинската отбрана и увеличаване на даренията на системи с голям обсег за Украйна.

Европейците вече предоставят на украинците ракети с голям обсег, по-специално френски „Скалп" и британските „Сторм шадоу", но в малки количества. Украйна, която също произвежда някои ракети от този тип („Фламинго" и „Нептун"), без успех поиска германски ракети „Таурус". Американците засега пък отказват да доставят на Украйна ракети „Томахок", която тя също иска.

Днес Стармър се очаква да обяви и „ускоряване" на британска програма за производство на ракети, чрез която на Украйна ще бъдат дадени над 5000 ракети. Около 140 от тези „леки многоцелеви ракети" трябва да бъдат доставени през зимата.

