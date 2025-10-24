Белгийският премиер: Нуждаем се от солидни гаранции, преди да подкрепим плана за използване на замразени руски активи

Белгийският министър-председател Барт Де Вевер заяви, страната му се нуждае от конкретни и солидни гаранции, преди да подкрепи плана за използване на замразени руски активи за финансиране на гигантски заем за Киев. След срещата на върха на лидерите на страните членки от ЕС, Де Вевер нарече този план „неизследвана територия", съобщи Ройтерс, цитирано от БТА.

Позицията на Белгия е критична, тъй като въпросните активи се държат от белгийската финансова институция „Юроклиър". Правителството на Белигя предупреди, че евентуална конфискация на активите може да изложи „Юроклиър" на съдебни спорове и в крайна сметка да доведе до голяма финансова криза.

„Може ли този (план) да бъде законен? Това е много добър въпрос... Няма ясни отговори", заяви Де Вевер пред репортери след участието си в срещата на върха на ЕС в Брюксел, където това беше една от темите, обсъждани от лидерите на ЕС.

„Във всеки случай ще бъдем заринати от съдебни спорове. Това изглежда сигурно", добави той.

Лидерите на ЕС не постигнаха споразумение по време на срещата на върха относно това как да се постъпи със замразените активи. Въпросът ще бъде обсъден по-подробно на следващата среща на върха на ЕС през декември, отбелязва Ройтерс.