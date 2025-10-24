Венецуелският министър на отбраната: Всяка операция на ЦРУ в страната ни ще се провали

Всяка операция на ЦРУ във Венецуела ще се провали, предупреди венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши извършването на нелегални операции срещу Венецуела, предаде Франс прес.

"Ние знаем, че ЦРУ присъства на венецуелска територия. Американците могат да изпратят колкото си искат агенти, свързани с ЦРУ за нелегални операции в която и да е точка на страната, но всеки опит ще се провали", подчерта министърът.

Тръмп заяви миналата седмица, че е разрешил нелегални дейности на ЦРУ във Венецуела и че обмисля удари по наркокартелите, за които се предполага, че се намират в страната.

САЩ разположиха и седем военни кораба в Карибите и един в Мексиканския залив за операция срещу наркотрафика, насочена по-специално срещу Венецуела и венецуелския президент Николас Мадуро. САЩ нанесоха девет удара срещу наркотрафиканти в последните седмици, при които загинаха 37 души. Експерти поставиха под въпрос законността на ударите в чужди или международни води срещу заподозрени, които нито са били прехванати, нито разпитани.

Според Мадуро Вашингтон използва борбата срещу трафика на дрога като претекст, за да наложи смяна на режима и да превземе венецуелските петролни залежи.

Същевременно американски бомбардировач В-1В беше забелязан да прелита над Карибско море край бреговете на Венецуела, според данни за проследяване на полетите. Това се случва за втори път в последните няколко дни.

Тръмп обаче опроверга твърденията, че бомбардировач е летял там. Но данни на специализирания сайт „Флайтрадар 24" показват, че един В-1В е летял към бреговете на Венецуела вчера следобед, преди да направи завой.

„Това не е вярно", каза Тръмп, запитан по въпроса по време на събитие в Белия дом, но добави, че САЩ са недоволни от Венецуела поради много причини.

Миналата седмица бомбардировачи В-52, базирани в САЩ, летяха близо до венецуелските брегове в продължение на няколко часа.