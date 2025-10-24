ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: 40% от хората в Косово смятат, че живот...

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21569221 www.24chasa.bg

Ким Чен-ун: Братските ни отношения с Русия ще „продължават без прекъсване“

548
Ким Чен-ун и Путин СНИМКА: Официалният сайт на Путин

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун заяви, че братските отношения в областта на отбраната между неговата страна и Русия ще „продължават без прекъсване", съобщи севернокорейската агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким изрази това мнение по време на церемонията по полагане на първата копка за мемориал на севернокорейските войници, които са се сражавали редом с руските войски в руската Курска област, пише още БТА.

„Предизвикателствата, идващи от доминацията и тиранията не могат да попречат на връзките между двете страни", добави Ким.

Ким и руският президент Владимир Путин подписаха пакт за взаимна отбрана. Северна Корея изпрати войници, артилерийски муниции и ракети в Русия, за да подкрепи пълномащабната инвазия в Украйна.

Киев и Сеул смятат, че Северна Корея е изпратила над 10 000 военни за участие в конфликта в замяна на икономическа и военно-технологична от страна на Русия. Южнокорейската разузнавателна агенция заяви през септември, че около 2000 севернокорейски войници са били убити в боевете.

Ким Чен-ун и Путин СНИМКА: Официалният сайт на Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса