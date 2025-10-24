ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: 40% от хората в Косово смятат, че живот...

Коща: През декември очаквам решение за използването на руско имущество за заем към Украйна

Антонио Коща КАДЪР: Екс/@eucopresident

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изрази днес очакване през декември ЕС да приеме решение за използване на запорираното руско имущество за репарационен заем за Украйна.

"Дотогава трябва да се доработят техническите и правните аспекти", уточни той на съвместна пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен след края на заседанието на държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС в Брюксел, цитирани от БТА.

Съгласихме се да има такъв заем, остава да определим кой е най-добрият път до целта, допълни Фон дер Лайен. По нейните думи е възможно да има и други начини за оказване на финансова подкрепа за Украйна, без да се използва запорираното руско имущество. Тя посочи, че ЕК ще изготви различни предложения как да се осигури заем. При всяко положение ще спазваме европейското и международното право, уточни тя. Фон дер Лайен приветства едновременното обявяване в последните часове на санкциите срещу Русия от страна на ЕС и на САЩ.

Финансовите нужди на Украйна ще бъдат покрити в следващите две години, отбеляза Коща. Той изрази надежда скоро да има преговори с руския президент Владимир Путин. Европа няма да изостави Украйна, посочи Коща.

