Тръмп помилва шефа на Binance, признал се за виновен в пране на пари

Президентът Доналд Тръмп помилва криптомилиардера и основател на Binance Чанпън Жао, който се призна за виновен по обвинение в пране на пари през 2023 г., съобщи Белият дом в четвъртък.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит заяви в изявление, че Тръмп „е упражнил конституционните си правомощия, като е издал помилване за Жао, който беше преследван от администрацията на Байдън в нейната война срещу криптовалутите".

Този ход може да отвори вратата за Binance, най-голямата криптоборса в света, да оперира отново в САЩ, съобщи Си Ен Ен.

Ливит заяви, че присъдата на администрацията на Байдън срещу Жао е била прекалено сурова.

Тръмп защити решението си в четвъртък следобед, като заяви, че е издал решението за помилване „по молба на много добри хора".

"Не го познавам, но ми казаха, че има много поддръжници и, че не е извършил престъпление. Беше преследван от администрацията на Байдън и го помилвах по молба на много добри хора", каза Тръмп.

Докато се кандидатираше за втория си президентски мандат Тръмп обеща да превърне САЩ в "криптостолицата на планетата". Със съпругата му Мелания дори пуснаха своя криптовалута. Тя се управлява от Binance и е донесла повече от 5 милиарда долара на семейство Тръмп, надминавайки недвижимите активи на президента.

Тръмп не коментира директно дали помилването му е свързано с интересите на семейството му в крипто сектора, но призна, че „помилва много хора" по време на изявлението си в четвъртък.

Попитана на пресконференцията в Белия дом в четвъртък за критиките на демократите, че помилването е корупционно, Ливит заяви, че Белият дом „разглежда много внимателно всяка молба за помилване, която постъпва на бюрото на президента".

Тя каза на репортерите, че е говорила директно с адвоката на Белия дом за помилването и че администрацията счита, че случаят на Жао е бил „прекалено преследван" от администрацията на Байдън, която според нея е „много враждебна към криптовалутната индустрия".

Жао беше осъден на четири месеца затвор през май 2024 г., след като се призна за виновен по обвинения, че не е поддържал ефективна програма за борба с изпирането на пари.

Той се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на Binance, криптоборсата, която основа през 2017 г., и се съгласи да плати 200 милиона долара глоби. Компанията се съгласи да плати над 4 милиарда долара глоби и други санкции като част от координирано споразумение с федералното правителство през 2023 г. Binance призна, че се е занимавала с дейности по изпиране на пари, нелицензирани парични преводи и нарушения на санкции.

Жао не е единственият крипто магнат, който спечели отсрочка от Тръмп след завръщането му в Белия дом. Скоро след завръщането си на поста, Тръмп помилва Рос Улбрихт, известна фигура в крипто света, който излежаваше доживотна присъда за създаването на пазара Silk Road, който Министерството на правосъдието описа като „най-сложния и обширен криминален пазар в интернет днес".