Откриха ДНК на крадците, ограбили Лувъра

Разследващите във Франция са открили ДНК на крадците, ограбили Лувъра в неделя.

Следите са открити върху една от каските и ръкавица, използвани от обирджиите. В момента те се анализират от френската полиция, съобщи abcnews.

Бандата е оставила и камиона с вишката, който е използван, за да стигнат до прозореца на втория етаж, откъдето са проникнали в музея.

Други открити доказателства са едно одеяло, два ъглошлайфа, с които са разрязани прозорците, радиостанция, бензин и газова горелка.

Дръзкият обир стана посред бял ден в неделя, докато в музея е имало посетители. Бяха откраднати общо девет бижута, сред които корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения, която по-късно бе открита.

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я е закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя е била частна собственост на колекционер в САЩ.

Кураторът на музея е оценил щетите на 88 милиона евро.

Четирима души се издирват за обира, като се предполага, че те са основните лица, проникнали в музея, но са били подпомагани от още хора.