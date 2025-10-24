ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Времето София 16° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21569442 www.24chasa.bg

Откриха ДНК на крадците, ограбили Лувъра

3648
Прозорецът, от който са проникнали крадците СНИМКА: Ройтерс

Разследващите във Франция са открили ДНК на крадците, ограбили Лувъра в неделя. 

Следите са открити върху една от каските и ръкавица, използвани от обирджиите. В момента те се анализират от френската полиция, съобщи abcnews. 

Бандата е оставила и камиона с вишката, който е използван, за да стигнат до прозореца на втория етаж, откъдето са проникнали в музея. 

Други открити доказателства са едно одеяло, два ъглошлайфа, с които са разрязани прозорците, радиостанция, бензин и газова горелка. 

Дръзкият обир стана посред бял ден в неделя, докато в музея е имало посетители. Бяха откраднати общо девет бижута, сред които корона, принадлежала на съпругата на Наполеон III, императрица Евгения, която по-късно бе открита.

Сред безценните бижута, които са били откраднати, е голяма брошка за бюст на императрица Евгения с 2634 диаманта. Музеят я е закупил през 2008 г. за 10,5 милиона долара. Преди това тя е била частна собственост на колекционер в САЩ.

Кураторът на музея е оценил щетите на 88 милиона евро. 

Четирима души се издирват за обира, като се предполага, че те са основните лица, проникнали в музея, но са били подпомагани от още хора. 

Прозорецът, от който са проникнали крадците СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание