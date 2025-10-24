Ирландия избира днес новия си президент измежду две жени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ирландия избира днес следващия си президент, като за поста кандидатстват две жени, отбелязва Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Една срещу друга се изправят ляво ориентираната политически Катрин Конъли, която е независима, но е подкрепяна от редица опозиционни партии, и бившата министърка на социалната закрила, развитието на общностите и селските райони от партията "Фина Гейл" Хедър Хъмфрис.

Избирателните секции отварят в 7:00 ч. местно време (9:00 ч. бълг. вр.). Може да се гласува до 22:00 ч. (полунощ бълг. вр.).

Според АП фаворитка е Конъли, разчитаща на подкрепата и на националистите от "Шин Фейн" и известна с твърдата си позиция срещу Израел.

Победителката ще приеме поста от Майкъл Хигинс, който изкара максималните два седемгодишни мандата.

Преброяването на гласовете ще започне утре, като първите резултати се очакват привечер, уточнява АП.