Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Оперираха 13-годишен, погълнал близо 100 магнита

Операция Снимка: Pixabay

Новозеландски тийнейджър беше опериран, след като е погълнал близо 100 магнита, закупени от сайта за онлайн търговия „Teму", съобщи Франс прес, цитирано от БТА.

Тринадесетгодишното момче в продължение на 4 дни изпитвало болки в корема. Детето било откарано в болница в новозеландския град Тауранга, където било оперирано. Лекарите отстранили магнитите и некрозирала чревна тъкан.

„Момчето призна, че е погълнало между 80 и 100 мощни неодимови магнита с размери около 5x2 мм седмица по-рано", се посочва в доклад на лекарите от болницата. Този тип магнити, забранени в Нова Зеландия от януари 2013 г., са били закупени от китайската платформа „Тему". Лекарите заявиха, че натискът, упражняван от магнитите, е причинил некроза в четири области на тънките и дебелите черва на момчето. Детето е било изписано от болницата след 8-дневно лечение.

„Тему" е започнал разследване по случая.

