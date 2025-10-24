ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда на кокаин в Австралия

Наказателният съд в Банкок официално осъди Екалак на смърт, но веднага след това присъдата му бе заменена с доживотен затвор. Снимка: pixabay

Швейцарец бе осъден на повече от осем години затвор за опит да внесе контрабандно 21 килограма кокаин в багажа си в Австралия, съобщиха днес местните власти, цитирани от ДПА.

Двайсет и една годишният мъж е осъден на осем години и осем месеца затвор, с минимален срок от четири години и 10 месеца без право на условно освобождаване, се казва в изявление на Австралийската федерална полиция.

Мъжът се призна за виновен по-рано този месец, пише БТА.

Служители на австралийските гранични войски открили наркотиците в началото на януари, след като посочили швейцареца за проверка на багажа на летището на Мелбърн при пристигането му с полет от американския мегаполис Лос Анджелис, съобщи федералната полиция.

Пробите са потвърдили, че веществото, открито в багажа, е кокаин с чисто тегло около 14 килограма, отбеляза полицията. Това количество е достатъчно за приблизително 70 000 дози за улична търговия на стойност около 4,5 милиона австралийски долара (2,9 милиона щатски долара).

Временно изпълняващата длъжността главен комисар на федералната полиция Дона Танкард заяви, че полицията поддържа силно присъствие на австралийските летища. По думите ѝ случаят показва, че контрабандистите на наркотици при всички случаи ще бъдат заловени на австралийска земя.

"Ще ви идентифицираме и ще ви изправим пред съда, вас и вашите съучастници", отправи послание тя.

