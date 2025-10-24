Словения гласува в референдум за наскоро приетия закон за евтаназията

В Словения днес започва едномесечна кампания за референдум на 23 ноември, на който словенците ще бъдат попитани дали наскоро приетият закон за асистираната смърт трябва да отменен или не, съобщи словенската новинарска агенция СТА, цитирана от БТА.

Словенският парламент прие закона през юли. Той предоставя право на психично здрави, терминално болни възрастни хора, изпитващи непоносими страдания, доброволно да прекратят живота си с медицинска помощ.

На 2 октомври противниците на закона, начело с консервативния активист Алеш Примъц, съобщиха, че са събрали 43 000 подписа, надхвърляйки прага от 40 000, необходим за провеждането на законово обвързващ референдум за асистираната смърт, информира новинарският сайт „Словения таймс".

Според противниците на евтаназията, които имат също подкрепа от десни опозиционни партии, законът е несправедлив и нечовешки. Те смятат, че той нарушава конституцията на страната, която гласи, че човешкият живот е неприкосновен. Те заявяват, че правителството вместо това трябва да работи за подобряване на грижите в края на живота.

Премиерът Роберт Голоб определи закона като изпълнение на демократично искане, като се позова на консултативен референдум, проведен през юни 2024 г., когато 55 процента от словенците подкрепиха възможността за асистирана смърт.

„Избирателите тогава решиха много убедително, че искат да имат такава законодателна опция", каза премиерът. „Законът беше изготвен в този дух. Доволни сме от него... и вярвам, че хората отново ще изразят същата воля на референдума," заяви Голоб.

Граждански организации, които подкрепят закона, също изразиха оптимизъм. Асоциацията „Сребърна нишка", която се застъпва за правата на възрастните хора, посочи, че отличните палиативни грижи са от съществено значение, но заяви, че това „не е достатъчно решение за всички пациенти".

За да бъде отменен законът за евтаназията чрез референдума, мнозинството от гласоподавателите трябва да гласуват против него. Освен това гласувалите против трябва да представляват поне една пета от целия електорат.