Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не ...

Петима души са ранени в Московска област след украинска атака с дрон

34 дрона са били свалени над територията на Московска област. СНИМКА: X/@IranObserver0

Петима души, сред които дете, бяха ранени в резултат на украинска атака с дрон срещу руската Московска област, съобщи днес губернаторът на областта Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс.

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва. Четирима души са настанени в болница, добави Воробьов.

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 111 украински дрона над руски области през нощта, включително един над Московска област, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от БТА.

