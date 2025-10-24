Петима души са ранени в Московска област след украинска атака с дрон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима души, сред които дете, бяха ранени в резултат на украинска атака с дрон срещу руската Московска област, съобщи днес губернаторът на областта Андрей Воробьов, цитиран от Ройтерс.

Дронът е влетял в апартамент в град Красногорск, на около 20 км от Москва. Четирима души са настанени в болница, добави Воробьов.

Руските подразделения за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 111 украински дрона над руски области през нощта, включително един над Московска област, съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от БТА.