Кой е Чен Жи, обвинен в крипто измама за 14 милиарда долара

Едва на 37 години Чен Жи е обвинен, че е мозъкът зад разрастваща се империя за кибер измами.

Миналата седмица Министерството на правосъдието на САЩ го обвини в управление на измамнически комплекси в Камбоджа, които са откраднали милиарди в криптовалута от жертви по целия свят. Министерството на финансите на САЩ е конфискувало около 14 милиарда долара в биткойни, за които твърди, че са свързани с него – според министерството това е най-голямата конфискация на криптовалута в историята, пише Би Би Си.

Неговата собствена компания, Cambodian Prince Group, го описва на своя уебсайт като „уважаван предприемач и известен филантроп", чиято „визия и лидерство са превърнали Prince Group в водеща бизнес група в Камбоджа, която спазва международните стандарти".

Чен Жи е израснал в провинция Фудзиен в югоизточен Китай. Той започва с малка и очевидно не много успешна компания за интернет игри и се премества в Камбоджа в края на 2010 или 2011 г., където започва да работи в тогавашния процъфтяващ сектор на недвижимите имоти.

Пристигането му съвпадна с началото на спекулативен бум на пазара на недвижими имоти в Камбоджа. Той беше подхранван от наличието на големи парцели земя, отчуждени от влиятелни фигури с политически връзки, и от притока на китайски капитал.

Част от него се влива в края на инициативата „Един пояс, един път" на Си Цзинпин за износ на инфраструктура, произведена в Китай, а друга част идва от индивидуални китайски инвеститори, търсещи по-достъпни алтернативи на пазара на недвижими имоти в Китай. Броят на китайските туристи, посещаващи Камбоджа, също нараства бързо.

Силуетът на столицата Пном Пен се променя драстично. Характерният ниско етажен градски пейзаж от френски колониални имения в цвят горчица се превръща в още една азиатска гора от стъклени и стоманени небостъргачи.

В тихото морско курортно градче Сиануквил се насочват не само китайски туристи, но и хазартни играчи, тъй като хазартът е незаконен в Китай.

Появяват се нови казина, както и пищни луксозни хотели и жилищни блокове. Има много пари за печелене.

През 2014 г. Чен Жи става гражданин на Камбоджа и се отказва от китайското си гражданство. Това му позволява да купи земя на свое име, но изисква минимална инвестиция или дарение на правителството в размер на 250 000 долара.

Така и не става ясно откъде идват парите на Чен Жи. Когато през 2019 г. кандидатства за банкова сметка на остров Ман, той посочва неизвестен чичо, който според него му е дал 2 милиона долара, за да стартира първата си компания за недвижими имоти през 2011 г., но никога не предоставя доказателства за това.

Чен Жи основава Prince Group през 2015 г., фокусирана върху развитието на недвижими имоти. Тогава е само на 27 години.

През 2018 г. получава лиценз за търговско банкиране, за да създаде Prince Bank. Същата година получава кипърски паспорт в замяна на минимална инвестиция от 2,5 млн. долара, което му дава лесен достъп до Европейския съюз. По-късно придобива и гражданство на Вануату.

Той основава третата авиокомпания в Камбоджа, а през 2020 г. получава сертификат за експлоатация на четвърта. В Пном Пен има луксозни молове, построени от Prince Property, петзвездни хотели в Сиануквил и амбициозен план за изграждане на „екоград" на стойност 16 млрд. долара, наречен „Bay of Lights".

През 2020 г. Чен Жи получава най-високото звание, присъждано от краля на Камбоджа, „Неак Окна", за което се изисква дарение от най-малко 500 000 долара на правителството.

Още от 2017 г. той е официален съветник на министъра на вътрешните работи Сар Кхенг, бизнес партньор на сина му Сар Сокха и официален съветник на най-влиятелния човек в Камбоджа Хун Сен, а по-късно и на сина му Хун Манет, след като той наследява баща си като министър-председател през 2023 г.

Чен Жи беше възхваляван в местните медии като филантроп, който е финансирал стипендии за студенти с ниски доходи и е дарил значителни суми, за да помогне на Камбоджа да се справи с пандемията от Covid.

Въпреки това той остава загадъчна фигура, избягвайки публичността и правейки малко публични изявления.

„Всички, с които съм говорил и които са работили директно с него, са били в една стая с него, го описват като много учтив, много спокоен, много уравновесен", казва Джак Адамович Дейвис, журналист, който проведе тригодишно разследване на Чен Жи, публикувано от Radio Free Asia миналата година.

„Мисля, че е било умно да не бъдеш от онези екстравагантни личности, за които хората пишат в таблоидите. Дори тези, които вече не искат да бъдат свързани с него, все още са впечатлени от тихата му харизма, от неговата сериозност."

Но откъде идваше цялото това богатство и власт?

През 2019 г. имотният балон в Сиануквил се пука. Онлайн хазартният бизнес привлича китайски престъпни синдикати, които започнаха жестоки войни за територия помежду си. Туристите се плашат.

Под натиска на Китай тогавашният министър-председател Хун Сен забранява онлайн хазарта през август същата година. Около 450 000 китайци напускат града, след като основният му бизнес се срина. Много от жилищните блокове на Prince Group остават празни.

Въпреки това Чен Жи продължава да разширява бизнес интересите си и да харчи свободно.

Според британските власти, през 2019 г. той купил имение за 12 млн. лири в северната част на Лондон и офис сграда за 95 млн. лири във финансовия квартал на града. САЩ твърдят, че той и неговите сътрудници са купили имоти в Ню Йорк, частни самолети и суперяхти, както и картина на Пикасо.

И, според тях, богатството на Чен Жи идва от най-печелившата дейност в Азия днес – онлайн измамите, както и свързаните с тях трафик на хора и пране на пари.

САЩ и Великобритания наложиха санкции на 128 компании, свързани с Чен Жи и Prince Group, както и на 17 лица от седем различни националности, които според тях са помагали за управлението на неговата измамна империя. Активите, свързани с Чен Жи в САЩ и Великобритания, са замразени.

В обявлението за санкциите се описва сложна мрежа от фиктивни компании и портфейли с криптовалута, чрез които са прехвърляни пари, за да се скрие техният произход.

В него се казва: „Транснационалната престъпна организация Prince Group печели от редица транснационални престъпления, включително сексуален шантаж – вид измама, свързана с искане на сексуално експлицитни материали, често от непълнолетни, с цел евентуален шантаж – пране на пари, различни измами и рекети, корупция, незаконни онлайн хазартни игри и трафик, изтезания и изнудване на роби в промишлен мащаб за подпомагане на дейността на най-малко 10 измамнически комплекса в Камбоджа."

Китай също тихо разследва Prince Group от поне 2020 г. Има редица съдебни дела, в които компанията е обвинена в онлайн измами.

Общинското бюро за обществена сигурност в Пекин е създало специална група „за разследване на Prince Group, голям транснационален синдикат за онлайн хазарт, базиран в Камбоджа".

В основата си, според САЩ и Великобритания, са били компании като Golden Fortune Science and Technology Park, комплекс, построен от Prince Group в Chrey Thom, близо до границата с Виетнам.

В миналото Prince Group е отричала всякаква връзка с измами и е заявила, че вече няма никаква връзка с Golden Fortune, но разследването на САЩ и Великобритания твърди, че все още съществува ясна бизнес връзка между тях.

Адамович Дейвис е интервюирал редица хора, които живеят и работят в близост до Golden Fortune, за разследването си по случая с Чен Жи. Те са описали брутални побои над предимно китайци, виетнамци и малайзийци, които са се опитали да избягат от комплекса, където са били принуждавани да извършват онлайн измами.

„Мисля, че именно мащабът на неговите операции е това, което наистина отличава Чен Жи", казва той и добавя, че е шокиращо, че Prince Group е успяла да изгради „глобално присъствие", без да предизвика тревога, имайки предвид сериозните наказателни обвинения, с които се сблъсква в момента.

„Това, което би трябвало да е неприятно за много хора, е, че Чен Жи никога не би трябвало да успее да придобие всички тези активи в Сингапур, Лондон или САЩ. Адвокати, счетоводители, агенти по недвижими имоти, банкери – всички те трябваше да обърнат внимание на тази група и да кажат: „Чакайте, нещо не се връзва". Но те не го направиха."

Днес, след цялата публичност, породена от санкциите на САЩ и Великобритания, фирмите бързат да се дистанцират от Prince Group.

Централната банка на Камбоджа се наложи да даде изявление пред нервните вложители, в което ги уверява, че ще могат да теглят средствата си от Prince Bank. Южнокорейските власти замразиха 64 млн. долара от депозитите на банката, държани в корейски банки.

Правителствата на Сингапур и Тайланд обещават да разследват дъщерните дружества на Prince в своите юрисдикции – от 18-те лица, срещу които са насочени мерките на САЩ и Великобритания, трима са сингапурци.

Правителството на Камбоджа не е казало много, освен да прикани властите на САЩ и Великобритания да се уверят, че разполагат с достатъчно доказателства за своите твърдения.

Но ще бъде трудно за управляващата елита на Камбоджа да се дистанцира от Чен Жи, след като толкова дълго е била толкова близка с него. Камбоджа вече беше подложена на нарастващ натиск заради толерантността си към измамническите бизнеси, които според някои оценки може да съставляват около половината от цялата икономика.

А какво става със самия Чен Жи? От обявяването на санкциите миналата седмица загадъчният магнат, някога сред най-влиятелните фигури в Камбоджа, изглежда е изчезнал.