Електронно вписване за животновъдите в Гърция, глоба от 200 евро за неспазен срок

До 31 декември 2025 г. всички животновъди в Гърция трябва да завършат задължителното електронно вписване на своите животновъдни съоръжения в новата информационна система на Министерството на развитието на селските райони и храните (YPAAT), чрез платформата OpenBusiness, която беше пусната в експлоатация през февруари 2025 г., заменяйки старата система NotifyBusiness.

Както е пояснено в циркуляр от Министерството, процедурата е задължителна и се отнася до всички съоръжения, независимо дали работят с разрешение за експлоатация или с уведомление в съответствие със Закон 4711/2020 („Опростяване на рамката за извършване на икономически дейности").

Животновъдите, които са подали уведомление до NotifyBusiness, по електронен или хартиен начин, сега трябва да качат отново необходимите подкрепящи документи в OpenBusiness. Глоба от 200 евро грози онези, които не спазят срока за вписване.

Процедурата е част от по-широкия план за дигитализиране на административните дейности в този сектор, насочен към прозрачност, контрол и рационално управление на животновъдните производствени звена.