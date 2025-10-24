ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално бижу, изгубено от Наполеон при Ватерло, щ...

Бразилският президент ще обяви митата за страната си за "грешка" по време на срещата си с Тръмп

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва днес потвърди, че ще каже на американския си колега Доналд Тръмп по време на вероятната им двустранна среща в Малайзия този уикенд, че наложените на страната му мита са "грешка", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Двамата ще участват в срещата на върха на Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).

"Имам голям интерес към тази среща. Напълно съм подготвен да защитя интересите на Бразилия и да покажа, че митата, наложени на Бразилия, са грешка", заяви той по време на пресконференция в секретариата на регионалната организация в Джакарта, Индонезия.

Луиз Инасио Лула да Силва Снимка: Инстаграм/ lulaoficial

