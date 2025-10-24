Където разцъфва скритият лотос: Пътешествие на преобразяването

Дълбоко в планините на Сицзан се намира окръг Мотуо — място, чието име означава „цвете“. В продължение на векове то е било известно като „скритият лотос“ — не само заради красотата си, но и заради своята изолация. Само допреди десетилетие до Мотуо не водеше шосе. Всичко — ориз, сол, лекарства — се пренасяше на гърбовете на носачи или върху мулета, които бавно прекосяваха заледените проходи. Животът беше труден.

През 2016 г. все още един от всеки четирима жители живееше под прага на бедността. Ежедневните нужди — посещение при лекар, изпращане на децата на училище, включване на лампата или чаша чиста вода — бяха истинско предизвикателство.

Промяната настъпи през 2013 г., когато шосето Боми–Мотуо свърза окръга със света. А през 2022 г. пътят Пайджън–Мотуо съкрати почти наполовина разстоянието до Линджъ. Местните обобщиха случилото се с простите думи:

„Когато пътят се отвори, се отваря и умът.“

С подобрената инфраструктура станаха възможни неща, които дотогава изглеждаха немислими.

Мотуо се обърна към най-ценните си ресурси — разнообразния си ландшафт, чистите си води и уникалния си климат. Туризмът започна да процъфтява. Броят на посетителите нарасна от под 20 000 през 2012 г. до над 400 000 през 2023 г., като приходите надхвърлиха 270 милиона юана.

И чаената индустрия се разви успешно. Това, което започна като експериментално засаждане през 2012 г., днес е прераснало в около 1 270 хектара биологични чаени градини. Там фермерите прилагат съвместно отглеждане на чай и мушмула, за да увеличат добивите. Построени бяха училища с модерни класни стаи и мултимедийно оборудване; здравните пунктове получиха лекари и доставки; животът на децата и възрастните постепенно се подобри.

До 2019 г. всички жители на Мотуо бяха изведени от бедността. А до 2023 г. годишният разполагаем доход на човек в селските райони надхвърли 23 000 юана, като някои семейства вече печелят повече от 100 000 юана. Някога откъснат от дигиталния свят, Мотуо днес е изцяло покрит с 4G и 5G мрежи. Окръгът е свързан към националната електрическа мрежа, а питейна вода достига до всеки дом. Ежедневието, което доскоро бе белязано от недоимък, сега е изпълнено с удобство и надежда.

Но пътят на Мотуо е нещо повече от местен напредък — той е отражение на по-широката трансформация на Сицзан. Разходете се по улица „Пекин“ или „Гуандун“ в Лхаса и ще забележите, че много улици носят имената на далечни провинции и градове. Това не е случайност, а напомняне за националната програма за „двойно партньорство“, започнала през 1994 г.

За да помогне на Сицзан да преодолее трудностите, породени от голямата надморска височина и суровата природа, страната създаде партньорства между провинции, градове, държавни ведомства и предприятия от различни региони с местните окръзи. Те изпратиха кадри и специалисти, реализираха проекти и изтъкаха връзки на единство, простиращи се на хиляди километри.

През последните три десетилетия повече от 14 000 професионалисти са работили рамо до рамо с местното население. Само през последните пет години 229 проекта на стойност над 4 милиарда юана подпомогнаха развитието на земеделието, чистата енергия, животновъдството и туризма в Сицзан. Ръководният принцип е останал непроменен, но силен: развитието трябва да се превръща в по-добър живот.

Тази визия се проявява най-ясно в училищата и болниците. От 2015 г. насам екипи от учители и лекари бяха изпратени в Сицзан, носейки със себе си нови знания и енергия. Днес ученици от отдалечени селища могат да участват в онлайн уроци заедно със свои връстници от Шанхай, а млади лекари се обучават на съвременни хирургични техники под ръководството на експерти от Пекин.

Промяната в региона е и екологична. В град Рикадзе, където се намират базовият лагер на връх Цомолангма (Еверест) и манастирът Ташилунпо, изпратени кадри от провинция Шандун ръководят мащабна залесяваща кампания. След 17 години труд, 3 милиона засадени дървета и 100 километра напоителни тръбопроводи, пясъчните бури са овладени и днес там процъфтява 28 000-хектарна екологична зона.

Помощта, която Сицзан получи, също укрепи способността му за самостоятелно развитие. Традиционното изкуство на производство на пулу — тибетски вълнен текстил, предаван през поколенията — бе възродено с подкрепата на компания от Шанхай. Под марката Sandriver тези тъкани достигнаха дори до подиумите на Парижката седмица на модата — живо доказателство, че наследството и съвременният пазар могат да вървят ръка за ръка.

Историята продължава. През юли миналата година над 2000 участници от единадесетата програма за партньорска помощ пристигнаха, готови да поемат щафетата от своите предшественици. Както гласи една тибетска поговорка:

„Планините променят течението на реките, но хората променят планините.“

На „покрива на света“ Сицзан чертае бъдеще, в което развитието, екологията и културната жизненост напредват заедно — траен урок за това как пътищата, сътрудничеството и визията могат да помогнат дори на най-скритата красота да разцъфти.

(И Фан е политически коментатор, базиран в Пекин.)