Еквадорският президент твърди, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони

Еквадорският президент Даниел Нобоа заяви вчера, че е станал жертва на опит за отравяне с шоколадови бонбони и конфитюр, които е получил по време на публично събитие, и които съдържат "три химически вещества", предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство срещу президента Даниел Нобоа, на фона на интензивни протести на коренното население срещу неговата политика.

Наличието на тези три химични съединения "във висока концентрация не може да бъде случайно", заяви Нобоа в интервю за телевизия Си Ен Ен. Военната служба, отговаряща за неговата сигурност, подаде сигнал в прокуратурата.

"Подадохме сигнал, представихме доказателствата, концентрацията на три химически вещества" в бонбоните, добави президентът.

В началото на месеца еквадорското правителство заяви, че колата, в която е пътувал Даниел Нобоа, е станала мишена на стрелба, приписвана на представители на коренното население. Властите подадоха сигнал за "опит за убийство".

От средата на септември правителството на Нобоа е изправено пред протести, съпроводени с блокиране на пътища в няколко провинции, по призив на най-голямата организация на коренното население в страната "Конайе" (Conaie), която се противопоставя на премахването на субсидията за дизеловото гориво.

На 16 ноември в страната трябва да се проведе референдум, с който Даниел Нобоа се надява да проправи пътя за по-радикални промени в конституцията по отношение на борбата с трафика на наркотици.