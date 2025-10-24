Съдът в Анкара отхвърли искането за отмяна на 38-ия конгрес на най-голямата опозиционна партия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съдът в Анкара отхвърли на заседание днес искането за отмяна на 38-ия конгрес на най-голямата опозиционна сила в Турция - Народнорепубликанската партия (НРП), решение, което на практика затвърждава легитимността на сегашното партийно ръководство.

Искането беше внесено от няколко от членовете на опозиционната сила, сред които и бившият кмет на окръг Хатай Люфтю Саваш, и се основаваше на забелязани нередности в изборния процес и съмнения за подкупи, дадени от сегашния лидер Йозгюр Йозел в замяна на подкрепа в надпреварата за поста председател.

Решението на съда днес на практика означава, че сегашното ръководство на НРП начело с председателя Йозел остава на своя пост.

На конгреса, проведен на 4-5 ноември 2023 г., Йозгюр Йозел бе избран за председател на НРП, побеждавайки предишния лидер на партията Кемал Кълъчдароглу.

Ако 38-ият редовен конгрес на НРП беше обявен за невалиден, това би означавало, че лидерът на НРП Йозгюр Йозел не е избран легитимно, пише БТА.