Уникално бижу, изгубено от Наполеон при Ватерло, ще бъде продадено на търг в Женева

Уникална брошка с диаманти, принадлежала на Наполеон Бонапарт и конфискувана от пруската армия, докато победеният френски император бяга след битката при Ватерло, ще бъде предложена за първи път на търг.

Очакваната ѝ стойност е между 120 000 и 200 000 швейцарски франка (150 000 – 250 000 долара). Брошката ще бъде сред акцентите на ежегодния търг Royal & Noble Jewels Sale на „Сотбис" – едно от най-престижните събития в световния аукционен календар, което ще се проведе на 12 ноември в хотел „Мандарин Ориентал" в Женева.

Това историческо и изключително ценно бижу е било сред личните вещи, които императорът е взел със себе си при отстъплението от Ватерло – заедно с медали, оръжия, сребърни съдове, шапка и кутия с десетки свободни диаманти и други украшения. При бягството си, когато колите на Наполеон затъват в калта на пътя само няколко километра от бойното поле, той е бил принуден да изостави част от тях – сред които и тази, съдържаща безценните му вещи.

Кръглата диамантена брошка с диаметър около 45 мм има в центъра си голям овален диамант с тегло 13,04 карата, заобиколен от близо сто диаманта от стар тип в различни форми и размери, подредени концентрично на два реда. Уникалното бижу е изработено за Наполеон около 1810 г., най-вероятно като украшение за неговата двурога шапка, носена при специални случаи. По-късно брошката е пригодена за носене и като висулка – вероятно след като е преминала в други ръце.

След пленяването ѝ тя става част от пруските кралски бижута. На 21 юни 1815 г. – само три дни след битката при Ватерло – брошката, заедно с други предмети, като шапка и сабя, е поднесена като трофей на крал Фридрих Вилхелм III. Оттогава тя се предава в рамките на династията Хоенцолерн, от краля на Прусия до германските императори. През последните години бижуто е било частна собственост.

Преминаването на тази брошка от ръцете на победения Наполеон I в тези на победителя Фридрих Вилхелм III има дълбок символизъм. То олицетворява пълната промяна в съдбата на Прусия – от почти унищожена в ранните години на Наполеоновите войни, тя се издига до една от водещите европейски сили наред с Великобритания, Русия и Австрия. Историческата тежест на това изключително бижу е огромна – то е оцеляло над два века в почти съвършено състояние, свидетел на едни от най-драматичните събития в историята на Европа.

Освен брошката на Наполеон, тазгодишният търг Royal & Noble Jewels Sale ще представи и други изключителни бижута с благороден произход.

„Истинска привилегия е да предлагаме на търг такива удивителни бижута с престижна история, година след година, тук в Женева. Нашият търг Royal and Noble Jewels остава без аналог в света на аукционите и задава стандартите в тази сфера. Представянето в една и съща продажба на бижута, принадлежали както на император Наполеон I, така и на императрица Екатерина I чрез една от великите османски принцеси, е доказателство за стремежа ни да предлагаме на колекционерите само най-доброто", коментира Андрес Уайт Корреал, председател на отдел „Бижута" за Европа и Близкия изток и ръководител на Noble Jewels в „Сотбис".

Сред другите акценти на търга са:

Редки и исторически важни естествени перли и диамантен орнамент за коса и брошка – собственост на европейско благородническо семейство (оценка: 340 000 – 500 000 CHF)

Тези изключително редки и блестящи украшения – орнамент за коса и съпътстваща брошка – са забележителни примери за бижутерия от музейна класа, които разказват историята на великолепни естествени перли с благороден произход. Двата предмета са запазени заедно почти два века и представят едновременно исторически стил, висше ювелирно майсторство и рядка приемственост.

Произходът им е свързан с колекция от перли, принадлежала на принц Франц Ксавер Саксонски и Полски (1730–1806), баща на шест деца, сред които Кунигонде Саксонска, маркиза ди Монторо (1774–1828) – братовчедка по кръв на кралете на Испания, Неапол и на френския крал Луи XVI, съпругът на Мария-Антоанета. Перлите първоначално били монтирани като диадема за сватбата ѝ през 1796 г., а след смъртта ѝ били наследени от един от нейните синове.

Около 1840 г. диадемата била разглобена и перлите пренаредени като орнамент за коса в стила „Севинье" – популярна, но краткотрайна мода по време на романтизма. Орнаментът, вероятно дело на френския бижутер Фосен (днешен „Шоме"), е може би последният запазен пример от този вид. По-късно той бил пригоден да се носи и като колие, украшение за корсаж или фиби. Съпътстващата брошка, изработена по-късно, включва перли със същия произход, но с дизайн, характерен за 60-те години на XIX век.

Великолепен пръстен с бледорозов диамант – принадлежал на принцеса Неслишах Султан (1921–2012) (оценка: 240 000 – 400 000 CHF)

За първи път на търг ще бъде предложен и този изключителен пръстен, инкрустиран с бледорозов диамант с тегло над 13 карата, принадлежал на една от последните османски принцеси – Неслишах Султан. Тя е последният член на династията, вписан в официалния дворцов регистър преди падането на Османската империя, и последната, носила титлата „султан" по рождение.

Принцесата е живяла между две епохи – в родната Турция и в Египет, където се омъжва за принц Мохамед Абдел Моним (1899–1979), наследник на династията Мохамед Али. През 30-те години на XX век египетският двор е бил сред най-бляскавите в света, а любовта към лукса и скъпоценните бижута остава жива и през 50-те години, въпреки политическите сътресения.

Седмица преди сватбата си през 1940 г., Неслишах получава този пръстен като подарък от лелята на младоженеца, принцеса Хадиджа Ханъм. Историята на бижуто проследява пътя му още от XVIII век – диамантът е бил подарен от императрица Екатерина I, вдовица на Петър Велики, на османския султан Ахмед III по време на преговорите за Договора от Прут през 1711 г. По-късно скъпоценният камък остава в османската съкровищница, докато султан Абдул Хамид II го дарява на своята братовчедка, принцеса Емина Илхамy (1858–1931), майка на хедив Абас Хилми II.

Пръстенът остава в семейството до смъртта на Неслишах Султан през 2012 г., преживял с нея изгнание, арести и превратности на XX век. Освен своята изключителна история, той е символ на достойнство и устойчивост пред лицето на бурна епоха.