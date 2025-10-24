Лейбъристката партия претърпя съкрушителна загуба в Уелс

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата във Великобритания Лейбъристка партия претърпя съкрушителна загуба днес в Уелс, който се смяташе за традиционно ядро на техни избиратели, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лейбъристите на премиера Киър Стармър загубиха местните избори в град Карфили срещу лявоцентристката уелска партия "Плейд Камри", която по този начин си спечелва място в парламента на Уелс, и остана на трето място след "Реформирай Обединеното кралство".

Така "Плейд Камри" спечели 47% от гласовете, докато "Реформирай Обединеното кралство" 36%, а Лейбъристите 11%.

"Не се притеснявам да кажа колко разочароващ е този резултат", заяви министърът по конституционните въпроси и отношенията с Европейския съюз от лейбъристите Ник Томас-Саймъндс. "Отнасяме се към този резултат със смирение и разбирателство", добави той.

Мястото в този избирателен район беше оспорвано, след като досегашният действащ депутат от лейбъристите почина. Изборите в града предшестват тези за уелски парламент, които ще се състоят през май догодина и ще покажат пълния спад на подкрепата за лейбъристите в тази част на Обединеното кралство, посочва Ройтерс.

"Лейбъристите са в сериозна опасност в Уелс, което само потвърждава цялостната ситуация в Обединеното кралство", заяви експертът Джон Къртис пред журналисти на "Би Би Си".

Социологическите проучвания за изборите за парламент на Великобритания посочват, че Лейбъристите изостават значително от "Реформирай Обединеното кралство", след като първите спечелиха убедително мнозинство през юли миналата година.

"Реформирай" ще бъде разочарован от това да е втора политическа сила с 36% от гласовете, но не мисля, че трябва да страним от мисълта, че това по някакъв начин показва, че популярността на Найджъл Фараж е приключила", добави Къртис.

Изборите за британски парламент ще се състоят не по-рано от 2029.