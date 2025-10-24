КМГ: ЦК на ККП представи основните идеи и резултати на 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП

Днес Централният комитет на ККП проведе пресконференция за разяснение на основните идеи на 4-тия пленум на 20-ия ЦК на ККП. Това съобщи КМГ.

Търговският министър Уан Уънтао изтъкна, че като отговорна държава, Китай винаги се е противопоставял на „разделянето и прекъсването на веригата на доставки" и твърдо подкрепя сигурността и стабилността на глобалните индустриални вериги. Първите четири кръга от китайско-американските икономически и търговски консултации напълно доказаха, че Китай и САЩ могат да намерят решения на проблемите помежду си въз основа на взаимно уважение и равноправни консултации, да намерят правилните начини за взаимодействие и да насърчат здравословното, стабилно и устойчиво развитие на китайско-американските икономически и търговски отношения.

Иновациите и развитието на нови технологии означават насърчаване и укрепване на нововъзникващите и бъдещите индустрии. Това заяви ръководителят на Държавната комисия за развитие и реформа, Джън Шандзие, разяснявайки основните идеи на Четвъртия пленум на 20-ия ЦК на ККП.

През миналата година добавената стойност на нововъзникващите индустрии в Китай заема над 18% от общия БВП. В „Предложенията на ЦК на ККП за 15-ия петгодишен план за национално икономическо и социално развитие" се подчертава необходимостта от изграждане на нововъзникващи опорни индустрии и ускоряване на развитието на стратегически сектори като нова енергия, нови материали, авиационно-космическа индустрия и сектора на услуги в ниска надморска височина. Целта е създаването на няколко пазара с мащаб над един трилион юана.

Предложенията също се фокусират върху насърчаване на квантовите технологии, биопроизводство, водородната и ядрената енергия. Освен това основни технологии за развитие ще бъдат интерфейсите мозък-компютър, въплътената интелигентност и мобилните комуникации от шесто поколение като нови точки на икономическия растеж. Основна цел за бъдещото развитие е създаване на нова високотехнологична индустрия в Китай през следващите 10 години.

Директорът на Държавната комисия за развитие и реформи Джън Шандзие заяви, че при изграждането на силен вътрешен пазар всички големи икономики се основават на вътрешното търсене, а пазарът е най-оскъдният ресурс в съвременния свят. Силният вътрешен пазар е стратегическа опора за китайския модел на модернизация.

В „Предложенията на ЦК на ККП за изготвянето на 15-ия петгодишен план за социално-икономическо развитие на Китай (2026-2030)" се подчертава необходимостта от придържане към стратегията за разширяване на вътрешното търсене и се поставят три основни приоритета: разширяване на новия растеж, повишаване на ефективността и осигуряване на гладкото функциониране на икономическите цикли.

Началникът на Кабинета за политически изследвания към ЦК на ККП Дзян Дзинцюен заяви, че най-важният резултат е приемането на "Предложения за изготвяне на 15-ия петгодишен план". Научното разработване и последващото прилагане на планa е важен опит от управлението на партията и държавата, както и важно политическо предимство на социализма с китайска специфика.

20-ият ЦК на ККП определи основните цели за осъществяване на социалистическата модернизация до 2035 г. 15-ият петгодишен план е критичен за укрепване на икономическата основа и цялостното развитие на страната. Разработването на предложенията и системното планиране на икономическото и социалното развитие през периода са от съществено значение за реализирането на амбициозния план, очертан на 20-ия конгрес на ККП, и необходимостта от поетапни стъпки за развитие на модернизацията в китайски стил. Те ще спомогнат за ефикасното справяне с промените в сложната външна среда, спечелване на инициатива в силната международната конкуренция, както и поетапна адаптация и насърчаване на висококачествено развитие.