Министър Иван Пешев награди медалистите от Световн...

КМГ: Китай категорично се противопоставя на европейските санкции върху китайски компании

В тази връзка говорител на китайското Министерство на търговията изрази категорично противопоставяне на тези едностранни санкции

На 23 октомври Европейският съюз обяви, че ще включи китайски компании в 19-ия кръг от санкции срещу Русия и за първи път наложи санкции срещу големи китайски рафинерии и търговци на петрол. Това съобщи КМГ.

В тази връзка говорител на китайското Министерство на търговията изрази категорично противопоставяне на тези едностранни санкции, които не се основават на международното право и не са санкционирани от ООН. Европейският подход нарушава духа на консенсус между лидерите на Китай и ЕС, нанася сериозни щети на общото икономическо и търговско сътрудничество и засяга глобалната енергийна сигурност.

Китай призовава ЕС незабавно да извади китайските компании от списъка и да не продължава с подобни несправедливи решения. Китай ще предприеме необходимите мерки за решителна защита на законните права и интереси на китайските предприятия, както и за осигуряване на собствената си енергийна сигурност и икономическо развитие.

В тази връзка говорител на китайското Министерство на търговията изрази категорично противопоставяне на тези едностранни санкции Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

