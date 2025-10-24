Ердоган: САЩ и други страни трябва да упражнят натиск върху Израел да спре да нарушава споразумението

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че САЩ и други страни трябва да направят повече, за да накарат Израел да спре да нарушава споразумението за прекратяване на огъня в Газа, включително чрез възможността за налагане на санкции или чрез спирането на продажбата на оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според официален текст на неговите изказвания пред репортери по време на полета му на връщане от Оман, цитиран от Ройтерс, Ердоган е заявил, че палестинската групировка "Хамас" спазва споразумението. Той е допълнил, че Турция остава в готовност да подкрепи планираната работна група за Газа по всякакъв необходим начин.