ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гроздан Караджов: От април 2026 г. се очакват първ...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21571159 www.24chasa.bg

Ердоган: САЩ и други страни трябва да упражнят натиск върху Израел да спре да нарушава споразумението

816
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган Снимка: Снимка: Twitter/@bosunatiklama

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че САЩ и други страни трябва да направят повече, за да накарат Израел да спре да нарушава споразумението за прекратяване на огъня в Газа, включително чрез възможността за налагане на санкции или чрез спирането на продажбата на оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според официален текст на неговите изказвания пред репортери по време на полета му на връщане от Оман, цитиран от Ройтерс, Ердоган е заявил, че палестинската групировка "Хамас" спазва споразумението. Той е допълнил, че Турция остава в готовност да подкрепи планираната работна група за Газа по всякакъв необходим начин.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание