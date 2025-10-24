КМГ: Новите промени в Закона за ценообразуването ще гарантират лоялна конкуренция

Китай предприема първата си сериозна ревизия на Закона за ценообразуването от почти 30 години насам. Промените целят да ограничат безмилостните ценови войни, алгоритмичната дискриминация и други нелоялни практики на пазара във втората по големина икономика в света. Това съобщи КМГ.

Проектът за изменение е подготвен съвместно от два ключови органа – Държавната комисия за развитие и реформа, която е водещият икономически регулатор, и Държавната администрация за регулиране на пазара, най-големият пазарен надзорен орган в страната.

Това е първото преразглеждане на закона, след като той влезе в сила през 1998 г. Ревизията бе включена в законодателната програма на Постоянния комитет на 14-ото Общокитайско събрание на народните представители още през 2003 г. Настоящият проект беше публикуван за обществено обсъждане в края на юли.

Пренаписването на 27-годишния закон идва в момент, когато Китай се сблъсква с феномен, за който алармират не само икономисти, но и много главни бизнес мениджъри. В момента на пазара цари жестока конкуренция, при която фирмите преминават в разрушителни вътрешни практики, често намалявайки цените под себестойността, за да спечелят пазарен дял. Гуо Лиян, заместник-директор на Института за икономически изследвания към Китайската академия за макроикономически изследвания, заяви: "Изменението изпраща ясен сигнал, че поддържането на лоялна пазарна конкуренция не подлежи на обсъждане. Продажбата под себестойността е злокачествена форма на „инвулционна конкуренция" (involution-style competition). Когато се разпространява, това подкопава маржовете на печалба, вкарва повече фирми в загуби и затруднява стабилизирането на производството или създаването на работни места. Това дори вреди на растежа на доходите на домакинствата, особено за хората с ниски и средни доходи."

В основата на изменението са по-строгите и по-ясни правила за хищническото ценообразуване. Сегашният закон, казват експерти, се прилага само за стоки и продавачи. По-специално в този случай, преразглеждането ще разшири обхвата му, за да обхване услугите и ще разшири отговорността за трети страни, като например онлайн платформи, които определят правилата за ценообразуване.

Преразгледаният чл. 14 например има за цел да забрани на операторите да продават стоки или услуги под себестойността с цел "изтласкване на конкурентите или монополизиране на пазара", освен ако няма основателни причини като освобождаване от продажба на нетрайни, сезонни или презапасени артикули. В него също така се уточнява, че платформите не могат да принуждават други оператори да поставят цени под себестойността.

Хан Уей, доцент в Юридическия факултет на Китайската академия за социални науки, коментира: "Формулировката дестилира същността на хищническото ценообразуване в два елемента: средствата, които са под себестойността, и целта, която е изключване или монопол. Включването на услуги и платформи в изменения закон затваря регулаторните пропуски. Това е особено важно за сектори като доставка на храни, превоз или онлайн търговия на дребно, където платформите понякога принуждават търговците да следват правилата си, дърпайки ги в загубни ценови битки".

Китай засилва контрола върху това, което определя като „инвулционна" или прекомерно ожесточена конкуренция, и цели да насърчи пазарна среда, която възнаграждава качеството и иновациите, като същевременно подпомага по-здравословно и устойчиво индустриално развитие.

Докладът за работата на правителството за 2025 г., публикуван през март, обещава всеобхватни мерки срещу интензивната и разрушителна конкуренция. Темата беше отново подчертана по време на заседание на Централната комисия по финансови и икономически въпроси на 1 юли. На него политиците се ангажираха да ограничат нерегулираната конкуренция чрез ниски цени, да насочат предприятията към подобряване на качеството на продуктите и да улеснят нормалното излизане от пазара на остарелите производствени мощности. Особено внимание се отделя и на новите предизвикателства, произтичащи от развитието на бързо разрастващата се цифрова икономика. Последните изменения в регулациите обхващат алгоритмичното ценообразуване, злоупотребата с данни и манипулирането на цените чрез технологии.

Мън Янбей, професор в Юридическия факултет на Китайския народен университет (университета „Жънмин"), отбелязва, че с развитието на цифровата икономика, бизнес моделите и начините за печалба постоянно се променят, което налага и актуализация на законите, за да отговорят на новите нелоялни практики. По думите му поправката е пряк отговор на явления като алгоритмична дискриминация и т.нар. ценообразуване чрез големи данни, при което най-лоялните клиенти плащат повече, защото платформите познават техните навици.

Проектът за изменение също така изяснява правилата срещу ценови сговор, изкривяване на пазара и дискриминационни практики. Той забранява на обществени комунални оператори, индустриални асоциации и други организации да злоупотребяват с влиянието си чрез принудителни продажби, пакетни услуги или налагане на неразумни такси.

Су Хаопън, професор в Университета по международен бизнес и икономика и директор на Изследователския център за защита на потребителите, каза, че изменението е "навреме". „Цифровите инструменти усилват както обхвата, така и непрозрачността на ценовите стратегии. Когато платформите променят алгоритмите или сегментират потребителите, те могат да създадат несправедливи предимства, които навреждат както на конкурентите, така и на потребителите. Законът сега ясно показва, че тези практики ще бъдат предмет на внимателен контрол".

Проектът на изменение не се случва във вакуум. Това е част от широката модернизация на рамката за регулиране на пазара на Китай, работеща в съгласие с последните преразглеждания на антимонополния закон и закона за борба с нелоялната конкуренция. Те вече забраняват доминиращите фирми да определят хищнически цени.

Служителите също искат правоприлагащите органи да имат правомощия. Проектът този път повишава разходите за нарушения, правейки глобите по-значителни и определяйки отговорността на тези, които възпрепятстват разследванията. Той усъвършенства правомощията на правителството за определяне на цените, като позволява на органите да определят ценови механизми, а не просто да фиксират цените, и изисква преглед на разходите и обществени консултации преди вземането на решения.

Експерти от индустрията заявиха, че неограничената конкуренция може да подкопае рентабилността в различните сектори, обезсърчавайки инвестициите и иновациите. В индустрии като производството, логистиката или потребителските услуги, ценовият дъмпинг може да разпространи загуби и да свие заплатите. Например в сектора на новите енергийни превозни средства производителите са били ангажирани с неумолимо понижаване на цените в опит да подкрепят продажбите, което води до намаляване на рентабилността и предизвиква опасения за влошаване на качеството. В началото на 2025 г. над 60 модела автомобили намалиха цените в Китай. Нетните маржове в цялата индустрия спаднаха до 4,3% миналата година, според Китайската асоциация на търговците на автомобили. По този начин изменението поставя регулирането на цените като основа на "висококачественото развитие" - концепция, която свързва икономическата ефективност със справедливостта и иновациите.

За потребителите законът обещава по-прозрачно и предвидимо ценообразуване, по-малко подвеждащи търговски практики и по-силна защита в онлайн среда. За бизнеса той сигнализира не само по-строга позиция спрямо безогледната конкуренция, но и по-ясни правила за участие на пазара, отбеляза Гуо Лиян, заместник-директор на Института за икономически изследвания към Китайската академия за макроикономически изследвания.

В крайна сметка промените в 27-годишния закон са повече от навременни. Както подчертава Гуо Лиян: „Днешният пазар е по-голям, по-бърз и по-сложен. Без актуализирани правила конкуренцията може да се превърне в хаос. Поправката цели да насочи тази енергия към продуктивен и устойчив растеж."