КМГ: Над 23 милиона устройства използват системата HarmonyOS 5 на Huawei

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Huawei обяви, че броят на устройствата с операционната система HarmonyOS 5 е надхвърлил 23 милиона към сряда – деня, в който китайският технологичен гигант пусна новото поколение HarmonyOS 6. Това съобщи КМГ.

Актуализацията вече е достъпна за над 90 модела устройства от първата серия и включва подобрения в скоростта, интелигентните функции, защитата на личните данни и работата между различни устройства. Сред новостите са функции с изкуствен интелект за борба с измами и защита на поверителността, включително AI технология срещу „надничане" по екрана.

HarmonyOS е интелигентна операционна система за пълноценна свързаност, която вече се нарежда сред трите водещи мобилни системи в света.