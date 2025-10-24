ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рубио: Силите в Газа ще са от държави, които Израе...

КМГ: Над 23 милиона устройства използват системата HarmonyOS 5 на Huawei

Актуализацията вече е достъпна за над 90 модела устройства от първата серия Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Huawei обяви, че броят на устройствата с операционната система HarmonyOS 5 е надхвърлил 23 милиона към сряда – деня, в който китайският технологичен гигант пусна новото поколение HarmonyOS 6. Това съобщи КМГ.

Актуализацията вече е достъпна за над 90 модела устройства от първата серия и включва подобрения в скоростта, интелигентните функции, защитата на личните данни и работата между различни устройства. Сред новостите са функции с изкуствен интелект за борба с измами и защита на поверителността, включително AI технология срещу „надничане" по екрана.

HarmonyOS е интелигентна операционна система за пълноценна свързаност, която вече се нарежда сред трите водещи мобилни системи в света.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

