КМГ: Онлайн търговията в Китай запазва стабилен растеж през първите девет месеца на 2025 г.

Продажбите на дигитални продукти - главно смартфони и компютри, се увеличиха с 8,3%

Онлайн търговията в Китай нарасна с 9,8% на годишна база за периода януари–септември, подпомогната от усилията на страната за разширяване на вътрешното търсене и насърчаване на потреблението. Това съобщи КМГ.

Продажбите на дигитални продукти - главно смартфони и компютри, се увеличиха с 8,3%, а разходите за онлайн услуги скочиха с 20,2%. В селските райони електронната търговия също се развива стабилно. Продажбите на земеделски продукти онлайн са нараснали с 9,6%. Международното сътрудничество в сектора се засилва – продажбите на вносни стоки през основните платформи, наблюдавани от министерството, са се увеличили с 8,3%.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

