КМГ: Китайски институти създадоха мощен AI модел за откриване на гени, причиняващи заболявания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайската биотехнологична компания BGI-Research и Джъдзянската изследователска лаборатория представиха новият изкуствен интелект Genos. Това е първият в света приложим генеративен модел за геномни изследвания с 10 милиарда параметъра. Това съобщи КМГ.

Въпреки че общо 3 милиарда базови двойки в човешкия геном са секвенирани, интерпретирането на специфичните функции на тези отделни бази остава монументално предизвикателство. Genos може да анализира последователности до един милион базови двойки с точност на ниво една база, което ускорява разчитането на човешкия геном. Моделът е обучен върху 636 висококачествени човешки генома от различни популации по света.

При тестове за идентифициране на мутации, причиняващи заболявания, Genos е постигнал точност от 92%, а при комбиниране с научен базов модел – 98,3%. Това постижение бележи важна стъпка към по-прецизна диагностика и лечение чрез генетични изследвания.